رامي رضوان يحسم الجدل حول انفصال إيمي سمير غانم وحسن الرداد

القاهرة - لايف ستايل
ترددت شائعات منذ يوم أمس حول خلافات تصاعدت بين الفنانة إيمي سمير غانم وزوجها الفنان حسن الرداد انتهت بالانفصال، غير أن هذه الأنباء جميعها انتهت بالنفي.
أكد الإعلامي رامي رضوان زوج الفنانة دنيا سمير غانم وشقيقة إيمي، كذب هذه الشائعات بنشر صورة عائلية جمعته وزوجته مع حسن وإيمي عبر صفحته على facebook وكتب معلقًا: "حبايبي الغاليين".
ربط بعض المتابعون بين الصورة وبين الشائعات التي ترددت مؤخرًا حول الانفصال الكاذب بين النجم والنجمة، معربين عن سعادتهم البالغة بنفي هذه الأخبار.
يشار إلى أن حسن الرداد وإيمي سمير غانم تزوجا في 4 نوفمبر 2016 في حفل أقيم على شاطئ البحر بالجونة.
كانت إيمي سمير غانم، قد شاركت في رمضان 2019 بمسلسل "سوبر ميرو" من تأليف محمد محمدي وأحمد محيي، وإخراج وليد الحلفاوي، بمشاركة عدد من النجوم أبرزهم: حمدي الميرغني، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، وملك قورة، ومحمد محمود، وأحمد سلطان، بالاشتراك مع النجم سمير غانم.
يشار إلى أن حسن الرداد شارك في رمضان 2020 بمسلسل "شاهد عيان".
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