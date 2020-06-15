فن ومشاهير

رامي رضوان يحسم الجدل حول انفصال إيمي سمير غانم وحسن الرداد

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القاهرة - لايف ستايل

ترددت شائعات منذ يوم أمس حول خلافات تصاعدت بين الفنانة إيمي سمير غانم وزوجها الفنان حسن الرداد انتهت بالانفصال، غير ‏أن هذه الأنباء جميعها انتهت بالنفي.‏

أكد الإعلامي رامي رضوان زوج الفنانة دنيا سمير غانم وشقيقة إيمي، كذب هذه الشائعات بنشر صورة عائلية جمعته وزوجته مع ‏حسن وإيمي عبر صفحته على facebook وكتب معلقًا: "حبايبي الغاليين". ‏
ربط بعض المتابعون بين الصورة وبين الشائعات التي ترددت مؤخرًا حول الانفصال الكاذب بين النجم والنجمة، معربين عن ‏سعادتهم البالغة بنفي هذه الأخبار.‏

يشار إلى أن حسن الرداد وإيمي سمير غانم تزوجا في 4 نوفمبر 2016 في حفل أقيم على شاطئ البحر بالجونة‎.‎

كانت إيمي سمير غانم، قد شاركت في رمضان 2019 بمسلسل "سوبر ميرو" من تأليف محمد محمدي وأحمد محيي، ‏وإخراج وليد ‏الحلفاوي، بمشاركة عدد من النجوم أبرزهم: حمدي الميرغني، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، وملك ‏قورة، ومحمد محمود، وأحمد سلطان، ‏بالاشتراك مع النجم سمير غانم‎.‎

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يشار إلى أن حسن الرداد شارك في رمضان 2020 بمسلسل "شاهد عيان‎".‎

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