القاهرة - لايف ستايل طرحت الفنانة أصالة أحدث أغنيتها بعنوان "جيتني مكسور" والتي أعلنت عنها كمفاجأة قبل أيام.، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب.

‏"جيتني مكسور" من كلمات الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ألحان / أحمد الهرمي، توزيع / سيروس، مكساج وماستر / جاسم محمد، ‏إيقاعات/ سمير القطان، وتريات/ تامر فيضي، جيتار أحمد عبد العزيز، تصميم فيديو/ محمود الحسن.‏

يشار إلى أن أصالة تحضر لأغنية جديدة تتعاون فيها مع الملحن محمد رحيم، لم تكشف عن تفاصيلها حتى الآن‎.‎ قد يهمك أيضا: أصالة تدعم شريف منير ضد التنمر من بناته بتوحشيني لـ فضل شاكر تحقق 8 ملايين مشاهدة على اليوتيوب

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أصالة تطرح أحدث أغنياتها "جيتني مكسور"‏ عبر اليوتيوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.