شكرا لقرائتكم خبر عن إدوارد يقع فى فخ "النصب" ويقدم شخصية مطرب فى "خلى بالك من اللى جاى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفنان ادوراد أنه يجسد ضمن أحداث فيلم "خلى بالك من اللى جاى" شخصية مطرب يمتلك كباريه ويتعرض لعملية نصب من أحد بطلات العمل المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة ويشارك فى بطولته عدد من الفنانين منهم رانيا يوسف ومجدى كامل واحمد سلامة وسارة سلامة ومن تأليف حمدى يوسف ومن إخراج عادل الاعصر.

وتدور أحداث فيلم "خلى بالك من اللى جاى" عن 3 فتيات ليقمن بمهمة وطنية للدولة فى إطار درامى، وتواجه رانيا يوسف العديد من المواقف الصعبة خلال الأحداث، خاصة بينها وبين الفنان مجدى كامل، الذى يشارك البطولة أمامها فى أحداث الفيلم لتكشف بعض الشخصيات فى الدولة.

فيلم "خلى بالك من اللى جاى" كان يحمل سابقا اسم "عش الدبابير" ويشارك فى بطولته رانيا يوسف، وأحمد سلامة ومجدى كامل وسارة سلامة، من تأليف حمدى يوسف، وينتمى العمل إلى أفلام الإثارة والتشويق، والفيلم يمثل عودة المخرج عادل الأعصر للشاشة الفضية بعد انشغاله على مدار الأعوام الماضية فى الدراما التليفزيوينة.

وتألق إدوارد لدى تجسد شخصية "عبدالمحسن" فى مسلسل "البرنس" بكل ما تحمله من اضطرابات وأمراض نفسية وتناقض، وأثبت أن لديه طاقات فنية جبارة تؤهله لأداء شخصيات متنوعة وتخرجه من المساحة الكوميدية التى ظل لفترة محبوسا فيها إلى فضاء الإبداع والتنوع ففى المشهد الواحد استطاع إدوارد أن ينتقل من مساحة إبداعية لأخرى ويجسد مشاعر مختلفة بين الطمع والتردد والندم والضعف والفرح والبكاء.

Advertisements

مسلسل "البرنس" تم عرضه على قناتى dmc وdmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.

وشارك إدوارد فى مسلسل "فرصة تانية" تم عرضه على قنوات دى ام سى واون وهو معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، آيتن عامر، هبة مجدى، دياب، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة.