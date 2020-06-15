- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
أعلن رجل الأعمال حسن سامي، زوج الفنانة داليا البحيري، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: "نتيجة التحليل إيجابي كورونا، الحمد لله على كل شيء، حالتي كويسة جدا، دعواتكم ماكونش نقلت العدوى لمراتي والولاد، وأهم حاجة أسألكم الدعاء".
وتابع: "أرجوكم بلاش اتصال، أنا كتبت البوست عشان أي حد تعامل معايا أو أي حد من القريبين مني يعرف مش أكتر".
وكان رواد مواقع التواصل تداولوا منشورا للفنانة داليا البحيري، تعلن فيه إصابة زوجها بفيروس كورونا المستجد، وأنها تنتظر نتيجة المسحة مساء غد، واعتذرت لأصدقائها على عدم الرد.
كانت هذه تفاصيل خبر زوج داليا البحيري بعد إصابته بكورونا: "دعواتكم ماكونش نقلت العدوى لمراتي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.