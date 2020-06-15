زوج داليا البحيري بعد إصابته بكورونا: "دعواتكم ماكونش نقلت العدوى لمراتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أعلن رجل الأعمال حسن سامي، زوج الفنانة داليا البحيري، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: "نتيجة التحليل إيجابي كورونا، الحمد لله على كل شيء، حالتي كويسة جدا، دعواتكم ماكونش نقلت العدوى لمراتي والولاد، وأهم حاجة أسألكم الدعاء".

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وتابع: "أرجوكم بلاش اتصال، أنا كتبت البوست عشان أي حد تعامل معايا أو أي حد من القريبين مني يعرف مش أكتر".

وكان رواد مواقع التواصل تداولوا منشورا للفنانة داليا البحيري، تعلن فيه إصابة زوجها بفيروس كورونا المستجد، وأنها تنتظر نتيجة المسحة مساء غد، واعتذرت لأصدقائها على عدم الرد.