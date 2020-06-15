نجل أحمد السقا يعلق على مسلسل "نسل الأغراب"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ هاني صابر :
حرص ياسين نجل الفنان أحمد السقا، التعليق على تعاقد والده على بطولة مسلسل "نسل الأغراب" أمام الفنان أمير كرارة، والمقرر عرضه في رمضان ٢٠٢١.
ونشر ياسين، صورة لوالده مع كرارة، عبر حسابه على إنستجرام ، وعلق:" إن شاء الله.. نسل الأغراب ".
وكان السقا وكرارة، قد تعاقدا مؤخرا على بطولة مسلسل" نسل الأغراب " مع المنتج السر تامر مرسي، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.
يذكر أن، أحمد السقا ظهر في رمضان المنقضي ببرنامج "إغلب السقا"، فيما حاض أمير كرارة، دراما رمضان 2020 بمسلسل "الإختيار"، تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمي.
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