"كان عندي كورونا وشفيت".. أسد فولادكار يعلن شفاءه من كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن المخرج أسد فولادكار عن إتمام شفاءه من فيروس كورونا، عبر حسابه الشخصي على موقع فيس بوك.

وكتب فولادكار:"كان عندي كورونا وشفيت"، لتنهال عليه التعليقات بالدعاء له وتفاعل معه كثير من محبيه وأصدقائه.

وكانت أخر أعمال المخرج أسد فولادكا فيلم "قرمط بيتقرمط" للنجم أحمد أدم الذى عرض في السينمات العام الماضى تأليف أمين جمال ومحمد محرز، وشارك في بطولة العمل الفنان بيومى فؤاد وصلاح عبد الله ومى سليم ووليد فواز ومحمد أبو داوود وأخرون من النجوم.

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