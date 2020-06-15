صور.. زينة تكشف عن جلسة تصوير على البحر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ هاني صابر : نشرت الفنانة زينة، جلسة تصوير جديدة على شاطئ البحر، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام. وعلقت زينة على الصور قائلة: "الصورة دي من أكتر الصور اللي بحبها في حياتي، علشان شبه حد بحبه أوي". يذكر أن، زينة شاركت في دراما رمضان المنقضي بمسلسل"جمع سالم"، والذي عرض على عدد من القنوات، وهو من بطولة دلال عبد العزيز، ملك قورة، ريم البارودي، محمد علاء، محمد عادل، ومحمد شاهين.

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