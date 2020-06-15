صور| دنيا بطمة بإطلالة أنيقة في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

خضعت المطربة المغربية دنيا بطمة لجلسة تصوير جديدة، كشفت عنها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت بطمة في الصور بإطلالة فسفوري، ونظارة شمسية، وعلقت :"لا تنظر للخلف أنت لا تسير في ذاك الاتجاة، انظر أمامك وأكمل طريقك بإصرار وشغف".

وكانت دنيا بطمة أعلنت الشهر الماضي عن حملها الثاني من رجل الأعمال البحريني محمد الترك، والد ابنتها "غزل".