هكذا علق أمير طعيمة على تقديم محمد رمضان شخصية أحمد زكي في "الإمبراطور"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ هاني صابر : حرص الشاعر أمير طعيمة، على توجيه رسالة للفنان محمد رمضان، بعد إعلانه تجسيد شخصية الفنان أحمد زكي. ‏وكتب طعيمة، عبر حسابه على تويتر، قائلا :"بالورقة والقلم.. محمد رمضان هو بالفعل الاختيار الأنسب للقيام بدور الراحل العظيم أحمد ذكي.. والسلام عليكم". يذكر أن، محمد رمضان شارك فى رمضان الماضى بمسلسل "البرنس"، وشارك فى بطولته نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج سينرجي.

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