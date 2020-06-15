"صنعه شيطان".. محمد رمضان يرد على تغريدة نبيل الحلفاوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ هاني صابر :

حرص الفنان محمد رمضان، الرد على تدوينة الفنان نبيل الحلفاوي تجاه هاشتاج "رمضان أفضل من أحمد زكي".

وكتب رمضان، عبر حسابه على تويتر، ردا على الحلفاوي: "‏والله تحليل مُحترم وصحيح ١٠٠٪ من النجم القدير نبيل الحلفاوي.. ده هاشتاج صنعه شيطان مش عدو نجاح".

وكان الفنان نبيل الحلفاوي، كتب تدوينة عبر حسابه على تويتر: "‏نبعد شوية عن الضغوط، فيه حد يظهر عاوز محمد رمضان يتهاجم بعنف، فعمل هاشتاج مستفز"رمضان أفضل من أحمد زكي".. طبعا يستحيل يكون اللي وراه رمضان نفسه.. وأكيد مش هتلاقوا فيه إلا هجوم على رمضان.. جديدة دي".

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يذكر أن محمد رمضان، أعلن مؤخرا عن تجسيده لشخصية الفنان الراحل أحمد زكي في مسلسله الجديد " الإمبراطور "رمضان ٢٠٢١.

وشارك محمد رمضان، في دراما رمضان الماضى بمسلسل "البرنس"، وشارك فى بطولته نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج سينرجي.