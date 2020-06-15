صور| ريهام أيمن بإطلالة صيفية في أحدث ظهور لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة ريهام أيمن، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" جلسة تصوير جديدة خضعت لها. وظهرت ريهام في الصوربإطلالة صيفية كاجوال وسط الطبيعة، كما ارتدت "برنيطة"، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها. وتزوجت ريهام من الفنان شريف رمزي في 15 مايو 2015، ولديهم طفلين "رمزي وليليا"، وكان آخر أعمالها مسلسل "العراف" للزعيم عادل إمام عام

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