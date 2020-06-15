في عيد ميلاد العالمي محمد صلاح.. العرض الأول لفيلم صورة في مراية علي الانترنت

بمناسبة عيد ميلاد لاعب الكرة العالمي محمد صلاح والذي يتزامن مع عودة الدوري الانجليزي مرة اخري قررت مبادرة ستاند باي عرض صورة في مراية أول دراما وثائقية عن العالمي محمد صلاح لاول مرة علي منصاتها علي السوشيال ميديا علي فيسبوك ويوتيوب وانستجرام فاز الفيلم بجائزة الجمهور في مهرجان يوسف شاهين وعرض في سينما الحرية في في بانوراما مهرجان الاسكندرية للفيلم القصير السادس كما تم تكريم صناعة في الاكاديمية البحرية بشيراتون بعد عرض في فعاليات ندوة كبري ضمن النشاط السينمائي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب ال51 شهدت حضورا جماهيريا كبيرا فيه لدرجة طلبهم عرض الفيلم مرة اخري عقب الندوة التي ادارتها الاعلامية نهال علام والتي ناقشت فريق الفيلم عن تفاصيل انتاجة الممثلون احمد مجدي ومروان خالد ومحمد فوزي تصوير مدرونا تيتو وبيرو هيرو سيناريو احمد حمدي إخراج احمد عبد العليم قاسم

كما تطلق المبادرة لاول مرة اغنية فيلم صورة في مراية غناء والحان وتوزيع ياسر فاروق اشعار احمد قدري تقول :

صورة في المراية توصل لاخر الكون تحكي رحلة وحكاية وتعيش خيال مجنون

تفتح مجال وتعافر وفي كل سكة تسافر ترسم مشوار حياتك حسب النجاح مايكون

ارسم صورة في مراية تحضن قلبك وروحك واصنع فكرة وبداية تطلع سلم طموحك

شفلك قدوة وصديق ياخدك فوق الطريق اعشق بكرة الجرئ تقدر تهزم جروحك

كل الاحلام ف ايدك طول ماانت امين عليها قدم للناس جديدك هاتحقق خطوة فيها

صوتك بالحب نادي ارفض خوفك وعدي دي الارض دي ولادة وفي كل يوم بتدي

مبادرة ستاند باي هي مبادرة شبابية تهدف لإنتاج مواد سمعية بصرية وفقا لأسس مهنية وأخلاقية من خلال إبداعات شبابية لطلبة وخريجي كليات الإعلام في عدة جامعات تم تأسيسها اغسطس 2017 وكشف المخرج أحمد عبد العليم قاسم عن استمرار المبادرة في انتهاء ستاندباي مؤخرا من فيلم بان يمين بطولة مروان خالد ومونتاج مونيكا وحيد عن مفارقات في وقت الحظر واستمرار المبادرة

في انتاج برامج اون لاين علي منصاتها وهي ( سبوت – حلمك بين ايديك – خد لفة – سينيمديا - نشرة أخبار ستاندباي - يوميات في زمن الحظر – هزار وجد – فضلا عن برنامج سينمائي لم يتحدد اسمه النهائي بعد ) من مبدعيها منار عادل وشيماء خليل ونهي مختار ووفاء عامر و ندي محمود وشيماء سعد والهام شاهر وسالي نور الدين وسارة علي ونوال محمود ونرمين اشرف ومريم مجدي واوليفيا أبراهيم وإسراء سعيد وكريم وحيد ومنار احمد وسارة عبد الباسط وابراهيم نصر وهند خالد ومصطفي طلبة ونورهان عامر ورنا محمد وشدي رضا وشروق نصير

وإختص الشاعر احمد قدري المبادرة بهذه الكلمات المعبرة :

Advertisements

ستاند باي وانا مستعد والخطوة وياها تحدي في اي حاجة فريقنا يسد لو حتي عاالصعب يعدي

ستاند باي فكر واعلام وبجهد بيحقق احلام ستاند باي دفعة لقدام وعمره ابدا مايهدي

ستاند باي فكر واخلاص مونتاج وميديا وتغطية دايما بيحلم ويا الناس ويعيش معاهم حرية

ستاند باي خطوة بخطوة وهدفه عمره ماكان ثروة ستاند باي افكار حلوة فعال بكل الوطنية

ستاند باي علشان خدمات توصل بكل احترافية اخدنا خبرة من الصدمات وبقينا مليون في المية

ستاند باي لاجل بلدنا ومعاها ظابطين مواعيدنا ستاند باي ايدكو في ايدينا ننتج بكل الجديه