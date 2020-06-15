شمس البارودي تتصدر جوجل بعودتها للتمثيل

أشعلت الفنانة المعتزلة شمس البارودي، مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وموقع البحث العالمي جوجل، وذلك بعد أن أكدت عدم عودتها للتمثيل مجددًا.

وشمس البارودي هي فنانة مصرية، من أصول سورية، وهي حاليًا معتزلة عن الفن وارتدت النقاب لفترة ثم عادت لترتدي الحجاب.

ودرست شمس البارودي في معهد الفنون المسرحية عامين ونصف وكان أول أدوارها

مسلسل تليفزيوني بعنوان العسل المر.

تزوجت من الأمير خالد بن سعود عام 1969م وطلقا بعد 3 أشهر فقط، ثم قابلت زوجها الحالي الممثل حسن يوسف، وتزوجا عام 1972م، وأنجبا ناريمان ومحمود وعمر وعبدالله.

ومثلت العديد من الأفلام منها أفلام مع زوجها مثل فيلم

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الجبان والحب (1975)، واقترنت بدايتها الفنية بأدوار الإغراء.

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قررت في عام 1985م بعد عودتها من آداء العمرة، اعتزال التمثيل وارتداء الحجاب، ثم ارتدت بعد سنوات عدة النقاب، ثم عادت لارتداء الحجاب.

ولم تقم شمس البارودي بنشر سيرتها الذاتية كما زعم، وإنما نُسب إليها كتاب بعنوان "رحلتي من الظلمات إلى النور" يحتوي على مقتطفات من بعض أحاديث صحفية.