كتب هاني نصر العربي في الاثنين 15 يونيو 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر أمير كرارة يوجه رسالة للمخرج بيتر ميمي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حرص النجم أمير كرارة، علي توجيه رسالة للمخرج بيتر ميمي عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".
وكتب أمير: "حبيبي وأخويا وعشرة السنين ومشوار نجاح كبير.. ربنا يكرمك وتغزو العالم مصل كل عام يا صاحبي بيتر ميمي ومبروك للنجم الكبير كريم عبد العزيز".
جدير بالذكر أن الفنان امير كرارة قدم في رمضان الماضي قصة حياة الشهيد أحمد صابر منسي في مسلسل "الاختيار"، من إخراج بيتر ميمي
يشار إلى أن تامر مرسي، قد أعلن مؤخرا عن تعاقده مع أمير كرارة وأحمد السقا علي المشاركة في نسل الأغراب ، وهو من إنتاج سينرچي ، تأليف وحوار محمد سامي ، وتدور أحداثه في إطار الدراما الصعدية.
جدير بالذكر أن الفنان امير كرارة قدم في رمضان الماضي قصة حياة الشهيد أحمد صابر منسي في مسلسل "الاختيار"، من إخراج بيتر ميمي