شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا وخالد أنور وجومانا مراد في صورة جديدة.. والمتابعين: عمل جديد ولا ايه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان الشاب خالد أنور، متابعيه، بصورة جديدة له توسط فيها النجمة الكبيرة يسرا، والفنانة جومانا مراد، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام، ليكتب قائلاً "هو في ايه".

وسرعان ما توالت التعليقات عبر الصورة التي نشرها أنور، وتلقت الصورة عشرات الالاف من الاعجابات والتعليقات التي جاءت غالبيتها بالتساؤل عن اذا كان هناك عمل جديد سيجمع الفنانين سوياً.

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يشار أن الفنانة يسرا علقت على نجاح مسلسل خيانة عهد، والذى جرى عرضه في شهر رمضان الماضي، موضحة أنها سعيدة بنجاح المسلسل، والجمهور كان متفاعلاً وكانوا يريدون الانتقام، قائلة: "ذلك الإحساس جعلني أشعر بالنجاح، وكل أبطال المسلسل قدموا أدوارا مختلفة منهم بيومي فؤاد".

وأضافت يسرا، خلال مداخلة بإحدى البرامج أنها كانت فرحة بالشباب الصغار من الممثلين، قائلة: "مبحبش أضرب وكان لازم أضرب حلا بالقلم، وقولتلها هعمله مرة واحدة عشان ميتكررش وكررنا المشهد 6 مرات".

وعادت يسرا بـ"خيانة عهد" إلى الدراما الرمضانية بعد غيابها العام الماضى، حيث قدمت آخر أعمالها "لدينا أقوال أخرى" الذى تم عرضه بعيداً عن شهر رمضان، وشارك فى بطولته شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، سلمى أبو ضيف لطيفة فهمى، وهدى المفتى، والعمل من تأليف عبد الله حسن وأمين جمال عبد الله أبو بكر وابراهيم محسن وإخراج محمد على.

وشهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل "خيانة عهد" شنق خالد سرحان بتهمة قتل زوجته عبير صبري وسجن حلا شيحة بعد إثبات مشاركتها فى قتل ابن يسرا، وحبس جومانا مراد لمشاركتها فى نفس الجريمة، إضافة إلى غيرها من التهم التى ضمها ماضيها الأسود.