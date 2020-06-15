شكرا لقرائتكم خبر عن عشان شبه حد بحبه أوي.. زينة تكشف عن أفضل 6 صور لها في حياتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة زينة رضا متابعيها وجمهورها، أفضل الصور التي التقطت لها في حياتها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، وقد لاقت الصور تفاعلا كبيرا من متابعيها.

ونشرت الفنانة زينة 6 صور لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" معلقة :"الصورة دي من اكتر الصور اللي بحبها في حياتي علشان شبه حد بحبه أوي".



الفنانة زينة

وشاركت النجمة زينة فى السباق الرمضانى من خلال مسلسل "جمع سالم" ويناقش المسلسل فى إطار درامي قضية التبني والمشاكل الاجتماعية داخل الأسرة المصرية.



الفنانة زينة

مسلسل "جمع سالم" تأليف محمد ناير، وإخراج إيمان الحداد، ويشارك في بطولته: دلال عبدالعزيز، محمد شاهين، سلوى خطاب، ريم البارودي، ملك قورة، ميدو عادل، سامح الصريطي، بسنت شوقي، أحمد سلطان، وتدور الأحداث في سياق درامي اجتماعي حول فكرة "التبني" والعلاقات الأسرية.

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الفنانة زينة

وفي وقت سابق، شاركت زينة في مسلسل "ممنوع الاقتراب والتصوير"، للمخرج زياد الوشاحي، وتأليف محمد الصفتي، وشارك في بطولة العمل كل من الفنان فتحي عبدالوهاب ونسرين أمين، ومي القاضي ومحمد شاهين وحازم سمير، وعرض في عام 2018، وتدور أحداثه حول فنانة صاعدة تصل إلى قمة النجومية، وبالتدريج تتحول إلى واحدة من مشاهير المجتمع، لكن دائمًا ما يكون هناك ثمن لتلك الشهرة تضطر إلى دفعه، فتقع جريمة قتل تتورط بها.



الفنانة زينة



الفنانة زينة