شكرا لقرائتكم خبر عن نادية الجندى تشارك متابعيها ببورتريه نادر لها من دولاب الذكريات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة الكبيرة نادية الجندي، متابعيها وجمهورها، بصورة لها من دولاب الذكريات لفترة شبابها، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور انستجرام، وظهرت النجمة الكبيرة في الصورة وهي في فترة شبابها في بوتريه معلق على الحائط، وكتبت قائلة :"من الصور النادرة اللي بحبها جدا"، وسرعان ما استقبلت عدد كبير من التعليقات والاعجابات على الصورة خلال وقت قصير من نشرها.
من ناحية أخرى ظهرت الجندى فى لوك جديد، أمس، حيث نشرت صور لها بالملابس الرياضية داخل منزلها، وذلك عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، وتفاعلت النجمة الكبيرة مع جمهورها بصورها التى تعكس السعادة والبهجة على وجهها، وكتبت فى تعليقها عليها: "يارب التوفيق والنجاح فى كل اللى جاى".
ونالت صور نادية الجندى، إعجاب عدد كبير من أصدقائها وجمهورها ومتابعيها، الذين تفاعلوا معها بالتعليقات وعلامات الإعجاب عبر موقع التواصل الاجتماعى، ومن بين أبرز المعلقين على الصور، الفنانة سوسن بدر، التى كتبت، "صباح الخير ياوش الخير"، وأيضًا الفنانة سمية الخشاب، وقالت فى تعليقها: "أيوه بقى على الحلاوة والشياكة.. ما شاء الله عليكى حبيبتى".
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