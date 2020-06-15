شكرا لقرائتكم خبر عن "دمر حياتى" احدث أغانى خالد سليم داخل الاستديوهات.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد النجم خالد سليم لتسجيل أغنيه جديدة بعنوان "دمر حياتي"، وهي من كلمات وليد الغزالي، وألحان مصطفى محفوظ، ومن المقرر أن يتم تسجيلها خلال أيام المقبلة علي أن يتم طرحه بعد انتهاء ماستر ومكساج.

من ناحيه أخري طرح مؤخرا خالد سليم كليب جديد بعنوان "اللى فات مات" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع أحمد عادل، ميكس وماسترينج أمير محروس، وإخراج ريشة سركيس، وتم تصوير الكليب فى لبنان.

وتعد أغنية "اللى فات مات" أولى أغنيات خالد سليم فى عام 2020، حيث إنها ضمن أكثر من أغنية سينجل ينوى طرحها على مدار العام، حيث يحضر لأغنية أخرى بعنوان "عشمنى" من كلمات هشام صادق وألحان مدين، ومقرر أن يصورها فيديو كليب أيضاً خلال الفترة المقبلة.

وكان النجم خالد سليم وجهه مؤخرا سؤالا لجمهوره عن موضوع أغنيته الجديدة، مشيرا إلى أنه غنى من قبل الكثير من الموضوعات غير المعتادة عن الحب والمشاعر، مثل أغنيته لكل عاشق وطن، وعشنا قد إيه، حيث نشر فيديو عبر حسابه بموقع "انستجرام"، معلقا عليه "غنيت كتير لحاجات غير الحب والبعد والفراق.. شوفوا الفيديو وحاولوا تجاوبوا على السؤال اللى فى الآخر".