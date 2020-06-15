شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة زوج داليا البحيرى بفيروس كورونا.. والفنانة تنتظر نتيجة مسحتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الفنانة داليا البحيري عن إصابة زوجها رجل الأعمال حسن سامي بفيروس كورونا، بعد تأكيد نتيجة التحاليل إيجابيته للفيروس.

وقالت داليا البحيرى: "أنا حبدأ بألف حمد وشكر ليك يارب، لأن أنا عارفة ومتأكدة إن احنا عملنا اللي علينا وزيادة، حافظنا وقعدنا في البيت، وعقمنا وطهرنا، وانتقدنا اللي نزل انطلق واتفسَّح، وأنا والحمد لله راضية جدا بقضاء ربنا سبحانه وتعالى، حسن جوزي وحبيبي طلع إيجابي كورونا فيروس، ربنا يشفيه ويعافيه يارب”.

Advertisements

وتابعت داليا البحيري عبر صفحتها علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك قائلة: "إحنا كلنا عملنا مسحات تحليل كورونا، أنا والأولاد، واللي بيساعدونا في البيت، عشان نطمن، لأننا كنا مخالطين لحسن، وبإذن الله نعرف النتيجة بكرة بليل، وربنا يجيب العواقب سليمة يارب".

وأضافت “البحيري": "أنا بقول الكلام ده عشان أي حد لازم يعمل كده، لازم يقول، وبكل وضوح عشان الناس اللي كانت مخالطة ليهم يعرفوا، ويطمنوا على نفسهم، لأن دي أمانة، والمرض مش حاجة الواحد يخجل منها".

يذكر أن الفنانة داليا البحيرى، أثناء مداخلتها عبر برنامج زووم فى برنامج مساء DMC، على قناة DMC، والذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان: منذ أيام قليلة قالت "إن الزعيم يمتلك كاريزما لا توجد عند أى شخص غيره، وهذا ما يجعله متميزا وناجحا، فهو فريد من نوعه، وكانت آخر مرة أقف أمامه فى الكاميرا منذ 12 عاما، لذلك عندما وقفت أمامه فى مسلسل" فلانتينو"، والذى عرض خلال موسم رمضان الماضى، شعرت وكأنها المرة الأولى مما انتابنى شعور بالقلق والخوف".