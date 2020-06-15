هجوم على محمد رمضان بسبب أحمد زكي

فتصدر الـ”تريند” على “تويتر”، وهو ما دفع عدداً كبيراً من رواد الموقع لانتقاد مقارنة محمد رمضان بالنجم أحمد زكي، وتعرض محمد رمضان للسخرية بشكل كبير وتحول تويتر لحرب على رمضان وهجوم شرس بسبب رفضهم مقارنته بالامبراطور الراحل أحمد زكي.

وكان الكاتب الكبير وحيد حامد قد أكد في وقت سابق أن المخرج محمد سامي تواصل معه في أواخر أيام شهر رمضان الماضي، أثناء عرض مسلسل “البرنس”، واقترح عليه فكرة مشروع جديد وهي تقديم قصة حياة النجم الراحل أحمد زكي ويقوم ببطولته النجم محمد رمضان، ورحب بالمشروع وتحمس له، لافتاً إلى أن المشروع مازال قائماً في مرحلة الكتابة.

وأضاف وحيد حامد أنه لم يحدد موعدا لكي يبدأ في كتابة المشروع، مشيراً إلى أن المخرج محمد سامي أكد له أن العمل سيعرض في موسم رمضان 2022، ولم يتعاقد عليه حتى الآن مع أي جهة منتجة، فهي مجرد فكرة قائمة.