كارول سماحة تلهم الشباب في دورة تدريبية عن “الوعي الذاتي وإدارة الذات”

وقد تطرقت كارول سماحة خلال الدورة إلى كيفية الانتقال من العقل العاطفي (I feel) إلى العقل المفكر (I think) بأمثلة، وقالت: “حيال كل مشكلة أو صراع يواجهنا في حياتنا الشخصية والمهنية تراودنا مشاعر سلبية من الممكن أن تسيطر علينا وعلى ردات فعلنا بشكل يسيء إلينا، فيأتي العقل المفكر ليوظف هذه المشاعر بأفكار إيجابية وخطة عمل تضمن النجاح وبناء علاقات مثمرة”.

وأضافت: “عادةً لا أقبل أي إيجابة في حياتي سلبية وأتعاطى معها بطريقتي الخاص، واتخذها كتحدٍ شخصي ودائماً أبحث عن سبلٍ لأترجمها لإجابة ايجابية أكان في حياتي الشخصية أو العملية”.

وأنهت: “كانت تجربة جديدة وفريدة من نوعها وفي الوقت عينه أثرت مسيرتها، إذ أنها استطاعت أن تنقل خبرتها الشخصية والمهنية للمشاهدين من خلال موضوع الذكاء العاطفي”.

يذكر أن “The EnterTraining Show” هو برنامج رائد وغير تقليدي من إنتاج شركتي “The Broad Events” و”Tawjih”. يرتكز على التدريب على المهارات الشخصية ومناقشة الذكاء العاطفي مع المدرب المعتمد جوني الحلو. ويُتيح للمشتركين فرصة التعلم عن بُعد والاستمتاع أثناء مشاهدة الشخصيات العامة من الصف الأول والتواصل معها، إضافةً إلى مساهمتهم في قضية اجتماعية تعنيهم.