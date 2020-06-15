في ظل فيروس كورونا… كيف احتفلت الملكة اليزابيث بعيد ميلادها الرّسمي؟

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

وهذه أول مرة تظهر فيها الملكة في مناسبة عامة منذ فرض إجراءات الإغلاق والعزل العام في البلاد في أواخر آذار.

وشاهدت الملكة (94 عاما) سلسلة عروض أدتها الكتيبة الأولى في حرس ويلز بساحة القلعة، بدلا من العرض الضخم الذي كان يقام عادة احتفالا بالمناسبة.

كانت الملكة التي تقيم في قصر وندسور غربي لندن مع زوجها الأمير فيليب (99 عاما) قد وجهت خلال الأشهر الثلاثة الماضية عددا من الرسائل التي تحث الأمة على الثبات ووحدة الصف، من ضمنها خطابات نقلها التلفزيون وكانت من الأمور النادر حدوثها طيلة سنوات جلوسها على العرش قبل 68 عاما.

Advertisements

غير أنها لم تشاهد في مناسبة عامة حتى اليوم السبت حين ظهرت ترتدي معطفا فيروزي اللون عليه دبوس من الألماس يحمل شعار حرس ويلز واستعرضت جنودا يلتزمون بقاعدة الحفاظ على مسافة مترين فيما بينهم واستمعت لعزف أدته فرقة وحدة الحرس الملكي الموسيقية.

وفي الأسبوع الماضي نشر قصر بكنجهام صورة جديدة للملكة وزوجها يحتفلان بعيد ميلاد الأمير فيليب. وألغيت أيضا طلقات المدفعية التي كانت تنطلق عادة في لندن احتفالا بالمناسبة.

ويوم ميلاد الملكة الفعلي هو 21 نيسان، لكن الاحتفال رسميا بميلادها يكون في حزيران.