كندة علوش تحارب الإكتئاب… بهذه الطريقة

وكتبت قائلة: “علمت حالي في ظل الأخبار القاسية أو الظروف الصعبة اللي مرينا وعم نمر فيها إني راقب اللي عم يصير من ورا لوح زجاج كإني عم شوف فيلم خيالي مشان ما أنهار أو اكتئب أو أسمح للأحداث الخارجية تدمرني”.

وتابعت: “بس المشكلة إنه هالفيلم ما كان يخلص وإني مهما حاولت أتخيل نهايات سعيدة لهالفيلم ماعم تزبط معي”.

يشار إلى أن كندة علوش عادت مؤخرًا إلى الساحة الفنية بعد مشاركتها في قصة “ضي القمر” من خلال مسلسل “إلا أنا”، والذي صاغ الفكرة الرئيسية فيه الكاتب يسري الفخراني، مع وجود كاتب ومخرج منفصلين لكل قصة، وتتضمن القائمة المخرجين أحمد شفيق، تامر عشري، محمود ‏كامل، محمد أسامة، محمد جمعة، سميح النقاش، أما قائمة المؤلفين فتضم عبير سليمان، أمين جمال، ريم القماش، محمد الدباح، محمد محرز، ‏عمر عبد الحليم‎.