ريبيكا عقل سفيرة WE ARE THE HOPE الى العالمية

وستقدم We Are The Hope الدعم لنجمة كرة السلة ريبيكا عقل كي تستمر في خطواتها المتميزة، والتي جعلتها تدخل تاريخ اللعبة من بابه العريض، بفضل إنتقالها الى الدوري اليوناني أحد افضل الدوريات الأوروبية.

وسيشمل التعاون بين بو عبدو ونجمة كرة السلة ريبيكا عقل تنظيم معسكرات ودورات تدريبية للنشء الجديد بهدف المساهمة في بناء أجيال رياضية قوية ومستقبل واعد لكرة السلة النسائية ضمن مشروع We Are The Hope الذي بدأ بدعم مسيرة العديد من الابطال والبطلات في الألعاب كافة لتحقيق إنجازات للبنان.

وكان بو عبدو قد رعى مؤخرا البطل اللبناني العالمي في الجودو الياس ناصيف في مسيرته نحو أولمبياد طوكيو 2021.

وتعتبر عقل من أفضل اللاعبات في تاريخ كرة السلة اللبنانية، وأحرزت ألقابا عدة على مستوى المنتخب الوطني والأندية على السواء، ومن أبرز انجازاتها: فوزها ببطولة كأس العرب لكرة السلة للنساء مع نادي الرياضي بيروت، كما فازت مع منتخب لبنان بالبطولة العربية، وفي آب العام الماضي فازت مع المنتخب بلقب بطولة دول غرب آسيا ونالت جائزتي افضل لاعبة وأفضل موزعة في البطولة. وهي من مواليد العام 1993، وبدأت احتراف اللعبة في العام 2005.