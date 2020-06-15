كتب هاني نصر العربي في الاثنين 15 يونيو 2020 02:53 صباحاً - انت الان تقراء خبر "سنيرجي" تتصدر استفتاء 'الخليج 365 الفني' اليوم الاثنين 15 يونيو كأفضل شركة إنتاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصدت شركة "سنيرجي" على نسبة مرتفعة من الاصوات في استفتاء "الخليج 365 الفني" كأفضل شركة إنتاج في دراما رمضان لعام 2020 اليوم الأثنين 15 يونيو.

وحصلت "سنيرجي" على 33566صوتًا، بنسبة 54,37%، ويليها شركة Mbr.

وقامت شركة "سنيرجي" لصاحبها المنتج تامر مرسي بإنتاج العديد من المسلسلات في سباق دراما رمضان 2020، والتي حققت نجاحاً كبيرًا وأشاد الجمهور بها ومنها الاختيار، النهاية، الفتوة، البرنس، فلانتينو، فرصة ثانية، ونحب تاني ليه، عمر ودياب، رجالة البيت، ليالينا 80، 100 وش.

وقامت الشركة بإنتاج العديد من المسلسلات الأخرى التي لم تذع في هذا السباق الرمضاني منها هجمة مرتدة، القاهرة كابول، الاختيار 2