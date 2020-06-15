كتب هاني نصر العربي في الاثنين 15 يونيو 2020 02:53 صباحاً - انت الان تقراء خبر نيللي كريم تتصدر استفتاء "الخليج 365 الفني" اليوم الاثنين 15 يونيو كأفضل كوميدية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفوقت الفنانة نيللي كريم على الفنانة انتصار في استفتاء "الخليج 365 الفني" كأفضل ممثلة كوميدية في 2020، اليوم الموافق الأثنين 15 يونيو.

وجاءت نيللى كريم في المركز الأول، حيث حصدت 28569 صوت، مايعادل36.18%، فيما جاءت انتصار في المركز الثاني.

ولا زال التصويت جاريًا ويمكنكم المشاركة في استفتاء الخليج 365 الفني عبر هذا الرابط:اضغط هنا

https://www.elfagr.com/custom/vote2020/?id=825



يذكر أن نيللى كريم خاضت السباق الرمضاني بمسلسل "بـ100 وش" بطولة نيللي كريم، وآسر ياسين، ومصطفى درويش، وعلا رشدى، وإسلام إبراهيم، وحنان يوسف وزينب غريب، ودنيا ماهر، وعدد آخر من الفنانين.