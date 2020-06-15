تراند اليوم : إيمان العاصي تكشف عن أصعب أوقتها في مرضها بكورونا

دعم عدد النجوم الفنانة إيمان العاصى منذ إعلانها مؤخرا عن تعافيها من فيروس كورونا، واستعدادها للتبرع بالبلازما لصالح المرضى ومساعدتهم فى الشفاء، وأكدت «إيمان» أنها فوجئت بمظاهرة حب كبيرة أثرت فيها نفسيا بشكل كبير بسبب ما لمسته من مشاعر صادقة لجمهورها ومتابعيها ومن زملائها فى الوسط الفنى، عبر مواقع التواصل الاجتماعى، حيث قام عدد كبير من النجوم بدعمها عبر «إنستجرام» والصفحات الرسمية على الفيسبوك، منها الصفحة الرسمية للنجم محمود ياسين، والفنانون سوسن بدر وريم البارودى، وبشرى، وشيماء سيف، ومنة فضالى، وباسل الزارو، ولقاء الخميسى، ومحمد محمود عبدالعزيز، وآيتن عامر، وحنان مطاوع، وأحمد السعدنى، وكريم قاسم الذى كان قد أعلن مؤخرا إصابته بالفيروس وخضوعه للعلاج.

وكانت «إيمان» قد أعلنت، قبل أيام، على حساباتها الرسمية على السوشيال ميديا فيديو عن تعافيها من فيروس كورونا بهاشتاج #الكورونا_مش_عيب #المتعافى_مش_منبوذ #المرض_مش_عيب.

وأوضحت أنها اكتشفت إصابتها يوم وقفة عيد الفطر، وذلك بعد تحليل إيجابى أجرته فى المراكز التابعة لوزارة الصحة، ثم التزمت بالعزل المنزلى والبروتوكول العلاجى حتى مرت فترة المرض وقامت بتحليل آخر ليظهر نتيجة سلبية يوم 29 مايو الماضى، وكانت قد أجرت قبله ثلاثة تحاليل خلال هذا الوقت والنتيجة سلبية، ورغم ذلك التزمت لمدة أسبوع إضافى بالعزل. وأضافت أنها فور معرفتها بالنتيجة بلغت كل المخالطين وعزلت نفسها عن أسرتها، ولعل أصعب شىء هو فصلها عن ابنتها التى لم تستوعب الأمر فى البداية، ولذلك مرت بحالة نفسية صعبة.