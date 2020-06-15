فن ومشاهير

مفاجأت مبشرة في الحالة الصحية لرجاء الجداوي وابنتها :"حالتها المعنوية ارتفعت جدا

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mai.ali 0 تبليغ

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أكدت أبنة الفنانة الكبير رجاء الجداوي ان الحالة الصحية لوالدتها حاليا جيدة تماما ومستقرة تماما وذلك بعد ان حقنت خلال الأيام الماضيةببلازما أحد المتاعفين من فيروس .

وقالت أبنتها في تصريحات صحفية ان والدتها تتحسن حالتها الصحية ومازالت داخل العناية المركزة وحالتها النفسية مستقرة تماما وتتحسن من يوم لأخر، وتمنت ان تخرج والدتها من هذه المحنة وتعود لمنزلها .

 

 

 

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وكان الفنان أشرف زكي دائما ما يطمئن الجميع علي الحالة الصحية لرجاء الجداوي وقال في أخر منشور له عن رجاء الجداوي " هذه السيدة تستحق منّا كل الاحترام ونقول لها ترجعيلنا بالسلامة وأتمنى من الناس اللي مخليه الوسط الفني شغلها الشاغل أنها تهدى لأننا مش هنسكت"، وأضاف نقيب الممثلين " "واحدة نايمة في مستشفى تصحى تلاقي خبر إنها ماتت؟ كلموني ناس في المستشفى قالوا للي المرض مش تاعبها معنوياتها هي اللي تاعباها.. نتيجة الأخبار اللي ملهاش أي معنى اللي بتطلع ضدها".

يشار إلي أن أخر أعمال الفنانة رجاء الجداوي كام مسلسل لعبة النسيان الذي قام ببطولته مجموعه كبير من الندوم من بينهم دينا الشربيني محمود قابيل وأنجي المقدم.

 

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