أول ظهور لأبناء الفنان محمود قابيل الجمهور :"نسحة منك ازاي كده؟"

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية صورة للفنان الكبير محمود قابيل مع أبنائه إبراهيم وأحمد، ومن المعرفو عن الفنان محمود قابيل انه قليل في التواصل مع محبيه عبر حساباته الرسمية علي مواقع التواصل الإجتماعي وانه طوال السنوات الماضية لم يقم بنشر أي صورة تجمعه بأبنائه.

Advertisements

وتداول الكثيرين من محبي محمود قابيل صورته مع أبنائه وأكدوا أن ملامحهم تشبه ملامحه بشكل كبير، وان أحدهم لا يختلف تماما عن الفنان محمود قابيل في فترة شبابة . وأكد البعض تسخة منك ازاي كده؟

يشار إلي أن الفنانة محمود قابيل قد غاب عن الاعمال الفنية بشكل كبير خلال الفترات الماضية ولكنه قرر العودة من خلال مسلسل لعبة النسيان الذي خاضت به الفنانة دينا الشربيني السباق الرمضاني االماضي وحقق نجاحا كبيرا للغاية وأشاد الكثيرين من النقاد الفنين ومحبيه بالدور الذي قدمه ضمن أحداث العمل الذي شارك في بطولته كل من أحمد داود ورجاء الجداوي وإنجي المقدم وعلي قاسم وغيرهم الكثيرين من نجوم الدراما المصرية .

وقد خضع الفنان محمود قابيل خلال الفترة الماضية لإجراء تحاليل فيروس كورونا وذلك بعد أن أعلنت الفنانة رجاء الجداوي إصابتها وإنها كانت مخالطة لهم .

اقرئي ايضا : شاهدوا صور النجمات قبل التجميل.. بعضهن تحولن لأشخاص مختلفين تماما !