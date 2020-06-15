شاهدوا هيدي كرم وهي تجري عملية تجميل على الهواء

قاجئت الفنانة هيدي كرم جمهورها ومحبيها عبر حسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديو إنستقرام بمقطع مصور ظهرت منخلاله داخل أحد عيادات التجميل وهي تقوم بإجراء عملية تحسين لمنطقة أسفل العين والتي سرعان ما تصاب بالإسمرار بسبب الإرهاق.

وتفاعل مع المقطع الكثيرين من متابعي هيدي كرم خاصة السيدات منهم وتسألوا عن الكثيرين من الأشياء التي تخص عمليات التجميل في هذه المنطقة الخطرة .

يشار إلي ان الفنانة هيدي كرم تقوم حاليا بتقديم برنامج راجل و2 ستات بجانب الإعلامية شريهان أبو الحسن ودائما ما يوجه لها الكثير من الإنتقادات بسبب أدائها التمثيلي المبالغ فيه الذي تظهر به في برنامجها .

وكانت الفنانة هيدي كرم شاركت جمهورها ومحبيها بمنشور رفضت من خلاله التنمر الذي يتعرض له الكثيرين من أصدقائها من داخل وخارج الوسط الفني، وأكدت في منشورها إنها ترفض تماما التنمر وأنه يجب علي كل شخص أن يرد علي أي متنمر، وألا يترك حقه، وذلك بعد حملة التنمر التي تعرض لها الفنان الكبير شريف منير وأبنتيه، ودعمتم هيدي قرار شريف منير في ملاحقة هؤلاء المتنمرين قانونيا وتقديم بلاغات ضدهم للنأئب العام .

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