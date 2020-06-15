بعد ياسمين صبري.. فنانة مصرية تعلن زواجها من رجل أعمال شهير

أعلنت الفنانة الشابة منة جلال عن زواجها من رجل أعمال سعودي خلال الأيام الماضية، وأكدت في تصريحات صحفية أن حفل الزفاف أقيم داخل شقتها بحي المهندسين في حضور أسرتها وبعض المقربين منها فقط، وإنها رفضت نشر صورها مع زوجها لأسباب شخصية رفضت الإفصاح عنها .

وأكتفت ان تؤكد ان زوجها هو رجل أعمال مصري سعودي، وقد نشرت عبر حسابها الرسمي علي موقع التوصال الإجتماعي فيسبوك منشور ظهر به قلب أحمر صغير وخاتم وتاريخ يوم الزواج، وتفاعل معها الكثيرين من متابعيها وأصدائها الذين حرصوا علي تهنئته بزواجها .

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وكان أخر أعمال الفنانة منة جلال مسلسل حواديت الشانزلزية والذي شارك في بطولته كل من إنجي المقدم وإياد نصار ومي سليم ودانا حمدان ومجموعة كبيرة من نجوم الفن ومن إخراج مرقس عادل وقد حقق المسلسل نجاحا كبيرا وقت طرحة علي الفضائيات .

ودائما ما تثير منة جلال الجدل حولها بسبب الصور التي تلتقطها وتطرحها لجمهورها عبر مواقع التواصل الإجتماعي ودائما ما يؤكد رواد مواقع التواصل الإجتماعي إنها تنشر صور جريئة وإنها تحاول أن تستغل هذه الصور في المشاركة بالأعمال الفنية.

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