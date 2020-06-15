تفاصيل جديدة عن إنتحار النجم الهندي الشهير سوشانت سينج راجبوت ونجوم الفن ينعونه بكلمات مبكية

صدمة كبيرة يعيشها الوسط افني في دولة الهند وذلك بعد انتحار الفنان الشاب سوشانت سينج راجبوت، جاخل شقته منتحرا بمدينة مومباي ، بعد إعلان الخبر ساعات قليلة حرص عدد كبير من نجوم الفن في الهند، وحرصوا علي نعيه عبر صفاحتهم علي مواقع التواصل الإجتماعي . وأكدت بعض المصادر المقربة منه أن الوفاة جاءت عقب رحيل مديرة أعماله بأيام.

وقد نعاه الفنان العالمي شاه روخان وقال في منشور له "لقد أحبني كثرا، ساشتاق إليه كثيرا، طاقته وحماسه وابتسامته السعيدة، أعزي لأقربائه ومحبيه، هذا أمر محزن وصادم للغاية"

وقالت الفنانة أنوشكا شارما "كنت رائعا، أنا حزينة ومستاءة لأننا نعيش في بيئة لم تساعدك على التغلب على مشاكل قد تكون عانيت منها، لترقد روحك في سلام".

فيما نعته المخرجه فرح خان "صديقي سوشانت سينج راجبوت، مات بشكل مأساوي في سن صغير جدا!! توقفوا عن نشر صورة وفاته، هذه مأساة ليست ترفيه!! هل هذا هو العالم الذي نعيش فيه الآن؟؟"

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وقام عدد كبير من نجوم الفن بالهند بنعية بالعديد من الكلمات المؤثرة .