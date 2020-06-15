شكاوى الأعلى للإعلام توصي بتقديم بلاغ للنائب العام ضد برنامج دعاء فاروق.. ما السبب؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أوصت لجنة الشكاوي بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بتقديم بلاغ من المجلس للنائب العام بشأن مخالفة ارتكبتها الإعلامية المصرية دعاء فاروق في برنامجها “اسأل مع دعاء” على قناة “النهار”.

لجنة الشكاوي بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كشفت أن البرنامج استضاف خلال حلقة أمس الأول مديرة شركة مستحضرات تجميل خريجة كلية التجارة، وقدمتها المذيعة علي أنها طبيبة، كما سمح البرنامج لها بالترويج للأدوية التي تنتجها الشركة، وتخطت حدود الترويج بخداع وتضليل المشاهدين و التدليس عليهم بالسماح للمحاسبة بالحديث في أمور صحية وطبية ووصف علاجات محظور علي غير الأطباء المؤهلين الحديث عنها مما يعرض صحة المشاهدين للخطر.

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اللجنة أوصت بإجراء تحقيق من قبل النائب العام مع المتورطين في ارتكاب هذه الواقعة، ومن بينهم رئيس مجلس إدارة قناة «النهار» ورئيس القناة وصاحبة شركة «ميديا ابل» المتخصصة في بيع وتأجير الوقت.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد قرر مؤخرا منع ظهور 5 إعلاميات لمدة عام على جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية، لحين تقنين أوضاعهم بنقابة الإعلاميين بالقيد بجداول النقابة أو الحصول على تصريح مزاولة المهنة، وهن بوسي الطيار، ودعاء فاروق، وهالة فهمي، وعلا شوشة، والفنانة ريم البارودي.

الإعلامية دعاء فاروق عادت وأكدت أنها قامت بتقنين أوضاعها، وحصلت على تصريح مزاولة مهنة مؤقت من النقابة، لكنها في ذات الوقت طالبت بحصولها علي عضوية نقابة الإعلاميين الدائمة، نظرا لأنها تعمل في مجال الإعلام منذ 22 عام.