براد بيت يتبرع بمبلغ ضخم لمناهضة العنصرية ضد ذوي البشرة السمراء

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

أكدت عدد من التقارير بالصحف الأجنبية أن النجم والممثل الأمريكي براد بيت، قد تبرع بمليون دولار أمريكي لحركة Black Lives matter من أجل مناهضة العنصرية ضد ذوي البشرة السمراء، بعد مقتل المواطن الأمريكي جورج فلويد.

وبهذا يسير براد بيت على نهج زوجته السابقة الممثلة الأمريكية جينيفر أنيستون وجون سينا وغيرهم من نجوم هوليوود.

وكانت قائدة شرطة مدينة أتلانتا، عاصمة ولاية جورجيا الأمريكية، قد أعلنت إستقالتها بعد مقتل رجل أسود جديد على يد رجل شرطة.

وبحسب “بي بي إس” الأمريكية، أعلنت عمدة أتلانتا كيشا لانس، أنها قبلت استقالة قائدة الشرطة في المدينة إريكا شيلدز على خلفية الواقعة.

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وعلى جانب أخر، اتمت “شيلوه”، ابنة النجمة والممثلة الشهيرة أنجيلينا جولي والنجم الهوليودي براد بيت عامها الرابع عشر، وهو الأمر الذي أدى إلى تصالح الوالدين واتفاقهما لجعل عيد ميلادها لا ينسى.

ولم يكن هذا الأمر بسيطا، خلال فترة الحجر الصحي، ولكن أنجلينا جولي وجدت مخرجا لذلك من خلال تنظيم حفلة عبر الإنترنت مع صديقات ابنتها شيلوه.

ووعد الوالدان شيلوه، أنه بمجرد أن تنتهي فترة الحجر الصحي ستنتظرها حفلة ضخمة، ويمكن أن تكون في منزل براد بيت الذي يمتلك حديقة تزلج كبيرة في فناء البيت.

وبحسب الإعلام الغربي، فإن الثنائي العالمي عازم على جعل الحفلة رائعة، كون الفتاة البالغة من العمر 14 عاما لا تدرك أنه بسبب الحجر الصحي لا يمكنها مشاركة فرحتها مع أصدقائها المقربين.