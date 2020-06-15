أزمة صحية تجبر عادل كرم على تأجيل برنامج «بيت الكل»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرض الفنان اللبناني عادل كرم، لازمة صحية كشف عنها من خلال فيديو قام بنشره عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”.

عادل كرم، قال في الفيديو إن سبب معاناته يعود لتصوير للمجهود الذي بذله في تصوير مسلسل “الهيبة الرد” الذي يشارك في بطولته مع الفنان تيم حسن، وبسبب حالته الصحية لن يظهر في حلقة برنامجه “بيت الكل”، الذي يعرض على قناة MTV اللبنانية، لأن الطبيب طلب منه الحصول على راحة لعدة أيام بسبب صوته.

عادل كرم، قال في الفيديو: “بعتذر عن تأجيل بيت الكل الليلة، صوتي مختفي من مجهود تصوير (الهيبة الرد) والطبيب طلب مني الاستراحة كم يوم”.

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وأوضح عادل كرم كذلك الموعد الذي سوف يعود من خلاله لتقديم برنامجه “بيت الكل” حيث أكد أن الأسبوع القادم سوف يظهر من جديد على الشاشة فكتب: “منشوفكن الأسبوع الجاي بوضع أفضل إن شاء لله”.

عادل كرم، عاد لتقديم الموسم الثاني من برنامجه “بيت الكل” على شاشة قناة MTV اللبنانية بعد انتهاء شهر رمضان وذلك على الرغم من مشاركته في بطولة مسلسل “الهيبة الرد” الذي تأجل عرضه بسبب فيروس كورونا.

مسلسل “الهيبة الرد”، يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم على رأسهم الفنان تيم حسن، وديما قندلفت، ومنى واصف، والعمل من إخراج سامر برقاوي.