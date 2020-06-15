شريف منير يدخل في مشادة كلامية مع أحد متابعيه بسبب ابنتيه

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انفعل الفنان المصري شريف منير، على أحد متابعين صفحته على موقع “إنستجرام”، بسبب تعليقه على صورة ابنتيه.

شريف منير، رد على تعليقه قائلًا: “عملت سكرين شوت لتعليقك.. وبكرا محضر في مباحث الإنترنت، ولو وطيت تبوس جزمتي مش هسامحك.. وهسجنك والأيام بيننا.. هخليك عبرة لكل السفلة اللي زيك.. وحياة أمك لأحبسك وصورتك هتنزل متكلبش”.

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وحرص بعض المتابعين على دعم شريف، ومطالبته بالهدوء وهو ما دفعه للرد قائلاً: “يبقا يدخل الأحداث مش هسامح أي حد من النهاردة.. لازم يتربى، وممكن يكون شخص كبير وحاطط صورة ابنه أو أخوه.. هيبان في استدعاؤه للمباحث”.

وكان شريف منير، قد أعلن أنه تقدم بشكوى لمباحث الإنترنت ضد الذين تنمروا بابنتيه بعد نشر صورة لها فور استيقاظهما من النوم وهو الأمر الذي دفعه لحذف الصورة في بداية الأمر بسبب التعليقات المسيئة ولطلب ابنتيه وزوجته ولكنه أعاد نشرها مرة أخرى مهددًا كل من يتجاوز في تعليقه بتقديم شكوى ضده في مباحث الإنترنت.

وأعلنت الفنانة المصرية نسرين أمين، عن تضامنها مع الفنان شريف منير وذلك بعد تعرض ابنتيه للتنمر ،وقالت في تغريدة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتر”: “أدعم أستاذ شريف منير ضد التعليقات المريضة و السخيفة و المتنمرة و المتعصبة على مواقع التواصل الإجتماعي.. مباحث الإنترنت لا للتنمر”.