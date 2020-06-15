طليق أنغام يدافع عن آمال ماهر بعد انتقادات حفلها الأخير

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

دافع الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم، طليق الفنانة المصرية أنغام، عن الفنانة آمال ماهر، بعد الانتقادات التي تعرضت لها بسبب حفلها الأخير أمام سفح الأهرامات والذي تم عرضه مباشرة يوم الجمعة الماضي.

أحمد إبراهيم، قال في منشور له عبر صفحته الشخصية بموقع “فيس بوك”: “أهدوا وركزوا معايا ونبي عشان النقد يبقى في محله، آمال ماهر الوحيدة تقريبا اللي حفلتها كانت بث مباشر بإجادتها و بأخطائها الطبيعية وأي حد مكانها هتكون له أخطاء بل كوارث خصوصا مع توقف النشاط والحفلات مؤخرا وغياب الجمهور وتشجيعه ومع ذلك الحفلة كانت كويسة في وجود فرقة عظيمة”.

وأضاف: “كنت أفضل تسجيل الحفلة زي حفلات النجوم اللي تم عرضهم مؤخرا على الشاشة أو يوتيوب خلال أزمة كورونا وكانت حفلاتهم مُسجلة وتم عرضها بعد معالجة وتظبيط صوت المطربين بمؤثرات معالجة + إعادة ميكس صوت الفرقة مع صوت المطرب فتصبح زي أغاني السي دي وشبه بلا أخطاء لان الأغاني بيتم إعادتها أثناء تسجيل الحفل حال حدوث خطأ من مطرب أو عازف وكأنها بروفة كبيرة عكس الحفلة المباشرة”.

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وتابع: “ممكن تبقى كمطرب أو عازف مش سامعين بعض كويس ومضطرين تكملوا عشان البث مباشر والمشاهد قاعد في التكيف يتفرج ويحلل الأداء”.

وأنهى كلامه قائلًا: “آمال ماهر صوت إمكانياته كبيرة وسنها صغير بكرا ليها إن شاء الله فقط تغني كتير لكن تغني اللايق لصوتها مش شرط اللي يعجبها يفيدها، بالتوفيق ليها ولنجومنا كلهم لان توقف أي ممارسة ونشاط مؤذي وأدينا شوفنا إمبارح رونالدو قصاد الميلان في الملعب زي خالتي”.

وختم إبراهيم بقوله: “المنشور غير قابل للنقاش لأني إنسان ديكتاتوري”.

وكانت أمال ماهر، قد تعرضت لبعض الانتقادات بعد حفلها وذلك بسبب شعور المشاهدين باختلاف صوتها خلال الحفل الأخير كما انتقد البعض ألبومها الأخير “أعرف منين”، ووصفوه بالضعيف والذي لا يتناسب مع قوة صوتها.