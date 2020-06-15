كورونا تُدخل إيساف دائرة الاحباط بعد وفاة قريب وإصابة أسرته بالفيروس.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

دخل الفنان المصري إيساف في حالة من الاحباط واليأس الشديد جراء أزمة كورونا، خاصة بعد وفاة أحد أقارته وإصابة زوجته وابنه بالفيروس.

إيساف كتب منشوراً اعرب فيه عن خوفه على كل المحيطين به وأحبائه من الإصابة بالفيروس، جاء فيه: «أيامنا بقت مرعبة وأتمنى ماحدش يقولي خليك إيجابي والشعارات دي عشان مش وقتها، أنا إنسان ربنا خلق ليّا مشاعر وأحاسيس بتتأثر بكل اللي حوالينا، وكل اللي حواليا مرعب وغامض ومخيف ومافيهوش إلى الآن أي بريق أمل غير صبرنا اللي ربنا مثبتنا عليه».

وأضاف: «وعلى سبيل الإحباط والخوف الحالي، توفي قريب ليا وغالي عليا بفيروس كورونا وللأسف أسرته كلها من زوجة وابن اتصابوا بنفس المرض، ربنا يلطف بيهم ويرحم المتوفى، خوفي مش من المرض لكن على اللي حواليا، وبالمناسبة أنا شخص في الأساس كله مرح وطاقة وإيجابي جدًا ومحارب مهما كنت بقابل انكسارات في حياتي.. مش ضعيف ولا إن شاء الله هضعف».

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يُذكر أن إيساف كان قد تعرض للانتقادات بعد ظهوره يغني في حفل زفاف دون الالتزام بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، وقد أوضح الفنان المصري في مداخلة هاتفية عبر برنامج “التاسعة” على القناة الأولى المصرية، أنه لم يكن يحيي حفل زفاف كما اعتقد البعض، لكنه كان مدعوا إلى حفل زواج صديق عمره.

إيساف أكد أن الجميع كانوا ملتزمين بوضع الكمامات، فيما عدا لحظات التقاط الصور، كما يفعل الكثير من مشاهير ونجوم الفن والمجتمع، كما شدد على أنه لم يكن بوسعه إلا أن يفرح ويغني لصديقه عندما وصل إليه الميكروفون، ويسلم عليه ويحتضنه من شدة فرحه.

من ناحية أخرى، طرح إيساف مؤخراً ديو غنائي بعنوان «فرصة نرجع» يجمعه بالفنانة اللبنانية باسكال مشعلاني من كلمات رمضان محمد، ألحان أحمد البرازيلي، توزيع موسيقى محمد الشاعر، والكليب من إخراج فادي إليس.