محمد عز يكسر ملل كورونا بالطائرة الورقية.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يبدو أن الفنان المصري محمد عز قد قرر كسر الملل والروتين اليومي الذي تسبب فيه العزل المنزلي جراء انتشار وباء كورونا، بالعودة لذكريات الطفولة.

عز شارك الفانز بمقطع فيديو طريف، ظهر فيه يطلق طائرة ورقية، كاشفاً تفاصيل من طفولته بتعليق كتب فيه: «وانا صغير كانت تقريبا حياتى في الشارع ولعبت كل حاجه من اول التريك تراك ودى معتقدش ناس كتير لعبتها . انا كنت بعمل الطيارة بالخوص والجلاد وكانت أشكالها مبهجه لدرجه لا تتخيلوها انا لحقت كل حاجه كانت جميلة».

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من ناحية أخرى، طرح محمد عز أغنية جديدة بعنوان «سنين بتضيع» من كلمات رمضان أبو زيد، ومن ألحان وتوزيع محمد قماح، وهي رابع أغنية يطرحها الفنان المصري بعد أغاني «ودان على الحيط»، «فاكرني مرتاح»، «شبعان دلع».

يُذكر أن محمد عز تألق في الموسم الرمضاني لعام 2020 بمسلسل «الاختيار»، حيث جسد شخصية الجندي خالد علي محمد موسى، الشهير بـ “خالد السفاح “، أحد أبطال ملحمة البرث، والعمل تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، ومن إنتاج شركة سينرجي، ويرصد بطولات من الجيش المصري بالتركيز على حياة الشهيد العقيد أركان حرب أحمد المنسي الذي جسد دوره الفنان المصري أمير كرارة.