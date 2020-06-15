مي نور الشريف تنعي خالها بصور عائلية نادرة وتكشف سبب وفاته.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نعت الفنانة المصرية مي نور الشريف خالها محمد قدري الذي رحل عن عالمنا مساء 13 يونيو الجاري، وكشفت عن سبب وفاته منعاً لانتشار أي شائعة حول الأسرة.

مي نشرت صوراً نادرة لأول مرة تجمعها بخالها منذ طفولتها، وكذلك صورة حديثة تجمعهما، بالإضافة للقطات تجمع الراحل بوالدته، وشقيقتيه النجمتين بوسي، والمعتزلة نورا، معلقة عليها: «خالي حبيبي في ذمة الله... توفي اليوم اثر شرخ في الشريان الأورطي. أشهد علي حسن أخلاقك كنت فعلا ملاك . ربنا يغفر لك و يرحمك و يعفو عنك و يدخلك الجنة بدون سابقة عذاب يا حبيبي و ابن حبيبتي. الرجاء الدعاء له و الفاتحة».

عدد كبير من فانز وأصدقاء مي سواء من داخل أو خارج الوسط الفني حرصوا على تقديم التعازي لها، متمنيين لها ولأسرتها الصبر والسلوان على مصابهم الأليم.

يُذكر أن هدى، الشقيقة الكبرى للفنانتين بوسي ونورا كانت قد رحلت عن عالمنا مارس الماضي، وقد تم تشييع جنازتها بدون أي تغطية إعلامية، حيث تم دفنها في مقابر الأسرة بطريق الواحات، ولم يتم اقامة عزاء ضخم بسبب قرار وزارة الأوقاف المصرية بمنع إقامة أي عزاء للحد من انتشار مرض كورونا المستجد، في الوقت الذي أكدت بعض التقارير الصحفية أن بوسي اقنعت عائلتها بأخذ العزاء في الراحلة بمنزل العائلة مع منع المصافحة بالأيدي مع المعزين بالإضافة إلى تعقيم المنزل قبل وبعد إنتهاء العزاء .