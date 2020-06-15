جورج وسوف يخرج عن صمته و يعلق على شائعة اصابته بفيروس كورونا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عبر الفنان السوري جورج وسوف، عن حزنه الشديد من الشائعات التي نشرت في الساعات القليلة الماضية حول و فاته.

جورج وسوف، عبر عن غضبه الشديد من تكرار الشائعات حول وفاته، قائلًا في منشور عبر صفحته الشخصية بموقع “فيس بوك”: “لما اصحى وأشوف عدد كبير من الاتصالات بقول خير شو الإشاعة اليوم، أتمنى من الصحافة الكريمة التأكد من المعلومات قبل نشرها أو نقلها من موقع إلى آخر، أنا بصحة جيدة جدًا وآخر أعمالي يكشف عنها مكتبي الخاص وبتعرفوا عنها على صفحتي الرسمية فقط كل كلام آخر بكون أكاذيب وإشاعات زهقنا”.

وكان آخر ظهور لجورج وسوف، هو دعوته لجمهوره بالتزام منازلهم وإتباع الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا وذلك في شهر إبريل الماضي وبدأ الفيديو بعبارة : “حبايب قلب جورج وسوف”.

Advertisements

وأضاف، فيروس كورونا المستجد قلب الأمور في العالم، وطلب من متابعيه ومحبيه ألا يستهتروا به وبما يفعله، وأكد أنه ملتزم بمنزله وبتعليمات الوقائية، حيث يقيم في منطقة الكفرون ضمن محافظة طرطوس.

وكان أخر حفل أحياه قبل وفاة والدته في العاشر من فبراير الماضي في الدوحة وسبقها حفل فني بمناسبة عيد الميلاد في محافظة اللاذقية على الساحل السوري.

كما سجل نهاية العام الماضي أغنية باللهجة المصرية من توزيع زيزو فاروق، و كلمات ملاك عادل، وألحان محمد يحيى، وكان من المقرر طرحها في صيف العام الجاري.