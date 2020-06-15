المسلسلات الوطنية تغزو الدراما المصرية.. ونقاد يكشفون السر

حقق المسلسل المصري "الاختيار" الذي عرض في رمضان الماضي نجاحا كبيرا، وحرص المشاهد العربي على متابعة كل تفاصيله وأحداثه.

والمسلسل من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي وبطولة أمير كرارة، ويتناول قصة أحمد منسي الضابط بالقوات المسلحة المصرية وقائد الكتيبة 103 صاعقة، والذي استشهد في كمين البرث بشمال سيناء بعد هجوم إرهابي.



وتصدر المسلسل القمة لعوامل كثيرة منها أن القصة حقيقية وأنه ينتمي لفئة الأعمال الوطنية وهي نادرة الإنتاج، لكن يبدو أن نجاح "الاختيار" كان بمثابة فاتح شهية لصناع الدراما في مصر، حيث يتم الإعداد لـ3 مشروعات وطنية للعرض في موسم دراما رمضان 2021.





ويأتي على رأس تلك الأعمال "الاختيار 2" الذي يقوم ببطولته النجم كريم عبدالعزيز، ومسلسل "القاهرة كابول" الذي تدور أحداثه حول المؤامرات التي تحاك ضد المنطقة العربية وبالتحديد مصر، ويقوم ببطولته الفنان طارق لطفي.

ويخوض النجم أحمد عز البطولة على شاشة التليفزيون بالمسلسل الوطني "هجمة مرتدة" ويشاركه البطولة عدد كبير من النجوم مثل هند صبري وهشام سليم، وتدور أحداث العمل حول ضابط من المخابرات المصرية يقع في حب فتاة وتتصاعد الأحداث في إطار درامي شيق.

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ويبرر الناقد المصري طارق الشناوي حماس شركات الإنتاج في مصر لتقديم أعمال وطنية قائلا لـ"الخليج 365": "في أوقات كثيرة تتحول نوعية من الأعمال إلى موضة رائجة وتحقق نجاحا كبيرا، لو عدنا بالذاكرة 20 عاما للوراء، كانت السينما تراهن على أعمال الأطفال".

وأضاف: "في فترة معينة حاول صناع السينما الاعتماد على وجوه جديدة بعد نجاج فيلم (أوقات فراغ)، أقصد أن الموضة تسيطر في أغلب الأوقات، حماس صناع الدراما للمسلسلات الوطنية طبيعي جدا بعد النجاح الاستثنائي الذي حققه الجزء الأول من مسلسل الاختيار بطولة أمير كرارة، فعادة لا تنافس الدراما الوطنية على الصدارة لكن الاختيار حقق شيئا مبهرا ومؤثرا بكل المقاييس".

وفي السياق ذاته تحدث المخرج المصري علي عبدالخالق لـ"الخليج 365" قائلا: "قدمت عبر مسيرتي المهنية عددا كبيرا من الأعمال الوطنية منها أفلام (أغنية على الممر) و(إعدام ميت) و(يوم الكرامة) وأعرف جيدا أن هذه النوعية من الأعمال تحتاج لميزانيات ضخمة خاصة إذا كان الأمر يتطلب تنفيذ معارك".





وأضاف على عبدالخالق: "أتصور أن حماس جهات الإنتاج للدراما الوطنية نابع من إيمانها بأن الفن قوة مؤثرة، والرصاص وحده لا يكفي لمحاربة الإرهاب ولكن يجب الاستعانة بالفن باعتباره قوة ناعمة تستطيع تغيير الأفكار الهدامة، كما أن الدولة المصرية تدعم هذا الاتجاه وتشجع المبدعين المخلصين على تقديم أعمال جادة ووطنية".





ومن جهته قال الناقد المصري نادر ناشد لـ"الخليج 365": "في العام الماضي حقق فيلم (الممر) بطولة أحمد عز نجاحا كبيرا على مستوى النقد وشباك التذاكر، كما حقق مسلسل الاختيار بطولة أمير كرارة نجاحا لافتا للنظر، والسبب في نجاح هذه الأعمال هو تنفيذها الجيد وكشف خطر الإرهاب الذى طال أغلب البيوت المصرية".

وتابع ناشد: "فتح الاختيار شهية شركات الإنتاج، كما أن الحكومة المصرية تؤمن بدور الفن ووقفت بجانب هذه الأعمال الضخمة، لاسيما أنها تحتاج لميزانيات ضخمة وإجراءات معقدة".