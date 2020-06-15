كيف علق المشاهير على إعلان محمد رمضان تجسيد سيرة أحمد زكي؟ (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

أثار الفنان المصري محمد رمضان، ضجة واسعة خلال اليومين الماضيين، بعد إعلانه تقديم مسلسل "الإمبراطور" في رمضان المقبل، يجسد فيه السيرة الذاتية للنجم الراحل أحمد زكي.

واختلفت آراء الجمهور بين مؤيد للفكرة ومعارض لها، حيث اعترض كثيرون على اختيار رمضان الذي تفرغ مؤخرًا لأغاني المهرجانات، فيما أكد آخرون أن الفنان الشاب هو الوحيد القادر على تجسيد شخصية أحمد زكي، نظرًا لتقارب الشبه بينهما.

وتواصل "فوشيا" مع عدد من مشاهير الوسط الفني في مصر، لإبداء رأيهم في مشروع تقديم محمد رمضان السيرة الذاتية، حيث أكد المنتج المصري محمد العدل، أن الفنان الشاب ممثل رائع ويستطيع تجسيد شخصية أحمد زكي.

وأضاف العدل في تصريحات لـ"فوشيا": "أنا شخصيًا لو جالي المشروع علشان أعمله، مش هختار غير محمد رمضان".

وتابع: "أنا مع فكرة تقديم السير الذاتية لو مكتوبة صح، وشاملة الخطأ والصواب اللي عملته الشخصية اللي بنقدم سيرتها".

ومن جانبها، قالت الفنانة المصرية عبير صبري: "السير الذاتية فكرة مش غلط، بس أحمد زكي موجود لسة في وسط الناس، وأفلامه موجودة، السير الذاتية المفروض تتعمل بعد وقت طويل لما يكون في أجيال متعرفش حاجة عن الممثل، بس أحمد زكي إحنا اشتغلنا معاه لما كنا صغيرين، واتفرجنا عليه".

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وأردفت: "ولكن محمد رمضان يستطيع تجسيد شخصية أحمد زكي، لأنه ممثل مجتهد وشاطر، ولما يكون اللي كاتب الورق وحيد حامد والمخرج محمد سامي، يبقى النتيجة هتبقى كويسة أكيد".

فيما قال الناقد المصري طارق الشناوي في تصريحات لـ"فوشيا": "لما كاتب بحجم وحيد حامد يوافق يكتب عن حياة أحمد زكي، ومخرج زي محمد سامي شوفناله لسة مسلسل البرنس اللي عمل نسب مشاهدة كبيرة جدًا، وممثل زي محمد رمضان فنان موهوب، أكيد السيرة الذاتية هتبقى ناجحة".

وأردف: "بنختلف على بعض اختيارات محمد رمضان، وده وارد، لكن لا أنكر عليه حاجتين، تمتعه بموهبة فن الأداء، وقدرته على الجذب كنجم".

وواصل: "أنا شايف إن رمضان هو الأقرب لشخصية أحمد زكي، خاصة إن في معاناة قاسية جدًا واجهت الاتنين في البداية، واللون كان مشكلة بالنسبة لهما، وقدر من التنمر واجه أحمد زكي في بداياته، وأيضًا واجه رمضان، رغم إن كلمة تنمر مكنتش موجودة زمان".

يذكر أن محمد رمضان سبق وأن جسد شخصية أحمد زكي، في أول عمل فني شارك فيه، مسلسل "السندريلا" عام 2006، مع الفنانة منى زكي.

وأعلن رمضان عبر حسابه الشخصي على "إنستغرام"، استعداده لتقديم شخصية أحمد زكي في مسلسل "الإمبراطور"، سيتم عرضه في موسم دراما رمضان المقبل.