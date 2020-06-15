المخرج محمد سامي يكشف تفاصيل "نسل الأغراب" بطولة كرارة وأحمد السقا

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف المخرج محمد سامي، تفاصيل مسلسل "نسل الأغراب" الذي تعاقد على إخراجه وكتابة قصته، ويجسد بطولته النجمان أمير كرارة وأحمد السقا.

وقال "سامي" خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، إنه عندما كتب القصة وعرضها على شركة الإنتاج، طلب أن يجسد بطولتها نجمان كبيران، موضحًا أن القصة تدور حول بطلين، ولن تنجح إلا بهذا الشكل.

وأكد أن الشركة المنتجة نفذت وعدها بتوفير نجمين كبيرين من خلال التعاقد مع أحمد السقا وأمير كرارة، موضحًا أنهم بدأوا التحضيرات للمسلسل بداية من اليوم الأحد.

وعن قصة المسلسل أوضح أنها تدور حول الدراما الصعيدية، ولكن سيتم مناقشتها بطريقة جديدة ومختلفة لم تناقش من قبل في أي مسلسل آخر، موضحًا أن المسلسل يدور في إطار اجتماعي صعيدي يتخلله الكثير من مشاهد الأكشن، مضيفًا أنه جرى اختيار "نسل الأغراب" اسمًا للعمل لأنه يدل أحداث المسلسل.

وأشار إلى أن الدراما المصرية تعاني خلال الفترة الأخيرة من عدم جودة النص، موضحًا أنه يوجد بعض الأعمال التي صرف عليها مبالغ ضخمة جدًا لكنها فشلت في جذب الجمهور بسبب عدم الاهتمام بالنص.

ولفت إلى أن جميع صناع المسلسلات هدفهم إسعاد الجمهور، ويجب عليهم مخاطبة كل فئات المجتمع كالمتعلم والأمي وصاحب الثقافة العالية والمحدودة.

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وعن مهمة الجمع بين الكتابة والإخراج في آن واحد، قال إنها ستساعده كثيرًا في خروج المسلسل بأفضل شكل، كما أنها توفر عليه الوقت الذي يجلس فيه مع المؤلف لوضع اللمسات النهائية على كيفية إخراج العمل، التي كانت تؤرقه جدًا.

وأكد أنه يفضل كتابة الأعمال التي يخرجها، مضيفًا أنه حقق العديد من النجاحات في هذا الأمر آخرها مسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي.

وعن تصريح محمد رمضان بأنه من سيتولى إخراج مسلسله الجديد "الإمبراطور" الذي يجسد خلاله قصة حياة الفنان الراحل أحمد زكي في رمضان المقبل، أكد أنه يوجد لبس في الموضوع.

وأوضح أنه عندما جلس مع محمد رمضان للتفكير في هذا المسلسل طلب منه أن يكتبه السيناريست الكبير وحيد حامد، وبالفعل عندما عرضا عليه الفكرة رحب جدًا بها بدون الدخول في تفاصيل، إلا إنه أكد انشغاله بالتحضير لمسلسل يحمل اسم "الجماعة 3" الذي يحتاج إلى تحضير كبير جدًا.

وتابع أنه تم تأجيل الحديث عن المسلسل إلى وقت آخر بعد رد "حامد"، وليس لديه أي معلومات أخرى عن المسلسل، مضيفًا أنه مشغول هذا العام في مسلسل "نسل الأغراب" وكان يتمنى أن يعمل مع محمد رمضان في مسلسله الجديد.