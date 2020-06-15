أصالة تدعم شريف منير ضد التنمر من بناته

حرصت الفنانة أصالة على دعم الفنان شريف منير ضد الحملة التي تعرض لها مع بناته على انستجرام.

ووجهت له رسالة له عبر حسابها بـ"تويتر"، قائلة: "كلّ محبّتي واحترامي للفنّان الرّاقي المحترم شريف منير وتعاطفي الكبير مع بناته الغاليات.. رغم أنّني أيضًا أتعاطف مع أيّ مُسيء أو مُنتقد لأنّهم ضحايا أهل همّ أساس هذا الجهل والقسوة والتخلّف".

وأضافت أصالة: "أنت أكبر منّ أنّ تستمع لتلك السخافات، وبناتنا أقيمّ منّ أنّ يجرحهم فكر مريض".

كما نشر الفنان شريف منير، مقطع فيديو قصيرا عبر حسابه الرسمي على تطبيق انستجرام، ظهر فيه مع ابنتيه (فريدة وكاميليا) بعد الهجوم الذي تعرضتا له، ويؤكد للجميع أنه اتخذ الإجراءات القانونية ضد المسيئين له ولابنتيه، مطالبًا الجميع بضرورة التوحد ضد أي شخص ينشر إساءة على السوشيال ميديا، ويقدمون البلاغات ضده، ويساعدون رجال الشرطة في معرفة هوية هؤلاء لملاحقتهم.



وأكد شريف منير، أن هناك تطبيقا على الهواتف المحمولة سوف يدشن لتتبع أي شخص يسيء، بمجرد أخذ «سكرين شوت» لهذه التعليقات المسيئة، واختتم: «ياما دقت على الراس طبول وعدينا.. والموضوع ده هيعدي ومش هيبقى في بعد كده على مواقع التواصل الاجتماعي لفظ واحد غلط .. أنا مستني بقى الناس الملايكة يردوا علينا ويقولولنا كلام عشان كله هيبقى بحسابه».

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