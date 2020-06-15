سميرة سعيد تشعل إنستجرام بالملابس الرياضية

نشرت الفنانة سميرة سعيد , عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " فيديو لها وهى تقوم بعمل بعض التمارين الرياضية داخل منزلها .

علقت سميرة سعيد على الفيديو قائلة : الحظر شجعني على الأكل شويه.. والرياضة أكثر..

نالت الصورة اعجاب الكثير من متابعيها وتفاعل معها عدد كبير من جمهورها وجاءت ابرز التعليقات كالاتى :

عاش واللة

انا بحبك جدا جدا

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ربنا يحفظك ماشاء اللة

يذكر أن الديفا سميرة سعيد انتهت من تصوير الجزء الخاص بها ضمن أوبريت "أنت أقوي"، بمدينة الجونة حيث صورت مشاهدها، والتي من المقرر أن تضاف إلى باقي العمل، حيث يضم الأوبريت الكينج محمد منير والنجم تامر حسنى والنجوم العرب صابر الرباعى، وائل جسار، وكارول سماحة، والمقرر طرحه خلال الأسبوع الجارى وهو من كلمات مدحت العدل وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدى، وإخراج الكليب لطارق العريان.

تقول كلمات الأوبريت: أنت أقوى.. أنت أبقى.. سر أسرار الحياة.. مد إيدك فوق وصلى للمحبة والإله.. غنى للحب الكبير للأمل.. تحيا الحيا

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