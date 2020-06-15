أعلن المخرج اللبناني أسد فولادكار، الذي سبق وقدم المسلسل الشهير "راجل وست ستات" عن تعافيه من فيروس كورونا المستجد. وكتب "فولادكار" عبر صفحته الشخصية على فيس بوك: "كان عندي كورونا وشفيت"، وذلك دون أن يوضح تفاصيل تجربته مع الفيروس.

كان الممثل مصطفى درويش قد أثار قلق جمهوره بالكشف عن تدهور حالته الصحية بعد مرور أيام على إعلان إصابته بفيروس كورونا. وكتب مصطفى درويش عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "الوضع من سيء لأسوأ يارب". Advertisements قد يهمك أيضا: نجوم الفن يدعمون مصطفى درويش بعد إصابته بكورونا تعليق أمير طعيمة على إصابة ابنة خالد الغندور بكورونا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شفاء مخرج راجل وست ستات من فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.