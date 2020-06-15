كورونا يهاجم 7 نجوم في شهر واحد

شهد الوسط الفني إعلان عدد من النجوم عن إصابتها بـ فيروس كورونا والذى وصل عددهم إلى 7 نجوم ولعل من أبرزهم مصطفى درويش والفنانة رجاء الجداوى وكريم قاسم.

ونرصد في التقرير التالي النجوم الذين هاجمهم الوباء:

أثار الفنان مصطفى درويش قلق جمهوره بالكشف عن تدهور حالته الصحية بعد مرور أيام على إعلان إصابته بفيروس كورونا.

وكتب مصطفى درويش عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "الوضع من سيء لأسوأ يارب".

وكان مصطفى درويش لفت الانتباه لكل من خالطوه خلال الأسابيع الماضية أنه تبين إيجابية المسحة الطبية الخاصة به وأنه أصيب بفيروس كورونا بعد ظهور الأعراض عليه.

أثارت الفنانة إيمان العاصى حالة من الجدل الواسع بعد إعلانها كافة تفاصيل إصابتها بفيروس كورونا المستجد وكيفية تعافيها فضلا عن استعدادها الكامل للتبرع بالبلازما الخاصة بها.

وبدأت القصة بإعلان إيمان العاصى حيث نشرت فيديو عبر حسابها على "إنستجرام"، تحكي فيه تجربتها مع فيروس كورونا.

وقالت: "اكتشفت نتيجة التحليل الخاص بي إيجابي آخر يوم رمضان، وبعدها قمت بعمل مجموعة من التحاليل وطلعت سلبي، وفي الفترة دي كل المخالطين عملوا تحاليلهم طلعوا كلهم سلبي، وكان أهم تحليل ليا داخل وزارة الصحة".

وتابعت أنها عاشت مأساة نفسية كبيرة خوفا على المقربين لها"، ومتخوفوش الناس اللى عندهم كورونا وخفت، وانا متعافية الآن ومفيدة حاليا للناس، والأعراض اللى جاتلي كانت بسيطة".

وتؤكد أنها اكتشفت إصابتها يوم وقفة العيد وذلك بعد تحليل إيجابي أجرته في المراكز التابعة لوزارة الصحة ثم التزمت بالعزل المنزلي والبروتوكول العلاجي حتى مرت فترة المرض وقامت بتحليل آخر ليظهر نتيجة سلبية يوم 29 مايو وكانت قد أجرت قبله ثلاثة تحاليل خلال هذا الوقت والنتيجة سلبية ورغم ذلك التزمت لمدة أسبوع إضافي بالعزل.

وأضافت أنها فور معرفتها بالنتيجة قامت بتبليغ كل المخالطين وعزلت نفسها عن أسرتها ولعل أصعب شىء هو فصلها عن ابنتها التي لم تستوعب الأمر في البداية ولذلك مرت بحالة نفسية صعبة.

وفي النهاية طلبت أن يرحم الجميع الأشخاص المرضى لأنهم يمرون بظروف نفسية صعبة فور معرفتهم والضغط عليهم يزيد صعوبة تعافيهم. وأكدت أن الشخص المتعافي يمكن أن يكون مفيد وليس منبوذ لانه يستطيع أن يقدم الدعم النفسي للمرضى الآخرين أو يتبرع بالبلازما للمساعدة في علاج المرضى كما شكرت كل من ساعدها على عبور هذه التجربة الصعبة.



علق الفنان كريم قاسم على أخبار إصابته بفيروس كورونا، قائلا: «‏كنت بفكر أعمل الفيديو من أول ما ظهرت لي أعراض كورونا منذ 14 يوما، ووقت ما عرفت أن عندي كورونا ‏كنت بعمل فيديوهات بس وقفت لأني مكنتش قادر».

وأضاف كريم قاسم عبر صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام : «أولا ‏عايز أشكر الناس اللي بعتت تسأل عليا، ‏أنا فعلا جالي كورونا بس أنا دلوقتي الحمد ‏قاعد في حجر صحي في البيت منذ ثلاثة أسابيع".

وتابع كريم «أول ما عرفت بظهور موضوع كورونا، كنت خايف عشان عايش مع والدي عنده 79‏، وأنا كأي شخص مضطر إني أنزل لشغلي، وكنت بحاول اخذ احتياطاتي، ‏لحد اللحظة دي أنا معرفش إزاي جالي ‏كورونا، أفضل حابس نفسي في البيت بعد ما أخلص ‏تصوير لأكثر من أسبوعين».



وأكمل: «‏‏يوم 18‏/ 5 ظهرت علي أعراض كورونا، و‏الناس رد فعلها كان أهدى متقلقش دول شوية برد، ‏أول يوم بالنسبة لي حرارة مرتفعة لحد اليوم الثالث، بدأت تظهر لي أعراض كورونا وكنت بموت حرفيا».

Advertisements

‏وأكد قاسم : أنا قررت أقعد في البيت وأعالج نفسي بعد كده بدأت أحس وتأكدت أني كويس".

ووجه قاسم نصيحة للمواطنين قائلا: «ألبسوا الكمامة مهمة جدا، وما نسلمش على بعض ما نشربش مكان بعض كل الحاجات دي بتفرق في انتشار المرض».



كما أعلنت الفنانة رحمة إصابتها وأسرتها بـ فيروس كورونا المستجد وكتبت الفنانة رحمة، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، "أنا وأهل بيتي جميعا عندنا كورونا".

وطالبت الفنانة رحمة بتوفير الدواء اللازم حتى يمكن أن تتناوله وأسرتها في أثناء فترة الحجر المنزلي.



أصيبت الفنانة رجاء الجداوى بفيروس كورونا، وتم حجزها داخل مستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية.

وكانت قد أكدت أميرة مختار، ابنة الفنانة القديرة رجاء الجداوى : إن والدتها شعرت بارتفاع في درجة حرارتها بصورة مفاجئة، فقاموا بإجراء فحوصات طبية للتأكد من سبب هذا الارتفاع، كما قاموا بإجراء الفحوصات الخاصة بفيروس كورونا، وكشفت التحاليل عن إيجابية النتائج، وإصابتها بالفيروس.



أعلنت الفنانة مي فاروق، إصابة المطربة نهال نبيل بـ فيروس كورونا من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتبت مي فاروق قائلة: "وادي خبر من أسوأ الأخبار اللي عرفتها دعواتكم للجميلة نهال نبيل ومامتها بالشفاء أصابهم الفيروس".

واضاف: "ربنا يزيح عنك حبيبتي ويشفيكي ويعافيمي انتي وماما ازمة وتعدي دعواتكم جميعا"

أعلن المطرب الشاب أمير يوسف، عضو فريق كلاكيت باند السابق، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، من خلال منشور كتبه على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قائلًا: عملت أشعة مقطعية، والدكتور قالي عندي كورونا.



وتابع: الحمد لله على كل شيء، بس أمانة أدعولي عشان الصبح كنت حاسس إني بموت وفى المستشفى قالي اعزل نفسي ف البيت وأنا خايف من القاعدة لوحدي حقيقي خايف ومش لاقي الأدوية في الصيدليات.

واستكمل: أنا خايف من الإحساس اللي جالي الصبح، جسمي كله كان منمل وبيغمى عليا وفجأة بدون أي مقدمات، ودلوقتي دايخ بحاول أطمن نفسي، بس حقيقي تعبان ومش عارف هيحصل ايه، ادعولي بالله عليكم

قد يهمك أيضا:

مجدى الهوارى يوجه رسالة إلى رجاء الجداوى عقب إصابتها بكورونا

جورج وسوف يحسم الجدل حول إصابته بفيروس كورونا