وليد توفيق يهنئ محمد عبده بعيد ميلاده

القاهرة - لايف ستايل
شارك النجم وليد توفيق جمهوره بصورة جديدة لها تجمعه مع الفنان الكبير محمد عبده عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام.
وكتب وليد توفيق على الصورة لتهنئه بعيد ميلاده :"حبيبي ابو نورا عقبال الميه ويطول عمرك وتسعدنا ديمًا بصوتك".
من ناحية أخرى يتعاون وليد توفيق مع الفنان هانى شاكر فى أغنية من ألحانه باللهجة اللبنانية بعنوان "كيف بتنسى" وانتهى نقيب الموسيقيين من تصويرها فيديو كليب من إخراج هنا حافظ.
وكانت آخر حفلات النجم اللبنانى وليد توفيق فى العاصمة الغانية أكرا، وذلك بعد غيابه عن حفلات هذا البلد لسنوات عديدة، وحضر الحفل الجاليات العربية هناك وحرص وليد على ارتداء الكمامة الطبية خلال تواجده هناك كإجراء احترازى من تفشى فيروس كورونا المستجد الذى يعانى منه العالم أجمع
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