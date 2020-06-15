منى ممدوح تشعل السوشيال ميديا

نشرت الفنانة منى ممدوح , عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " صورة جديدة لها . نالت الصورة اعجاب الكثير من متابعيها وتفاعل عدد كبير من جمهورها وجاءت ابرز التعليقات كالاتى : اجمل واطيب مني في العالم طول عمرك قمر Advertisements جمال مفيش بعد كدة

يُذكر أن شاركت الفنانة منى ممدوح فى فيلم "ولاد رزق 2" بطولة الفنان أحمد عز وعمرو يوسف، وتأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان. قد يهمك أيضا: منى ممدوح تخطف الأنظار بإطلالة جريئة على البحر رد فعل غير مسبوق من زينة بعد فوز أحمد عز على شقيقتها

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